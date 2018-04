Schramberg/Dunningen (sw). Auch in diesem Jahr werden junge Gartenbahnfreunde aus Schramberg und Umgebung, unterstützt von ihren Eltern, mit einem Fahrtag mit interessanten Eisenbahnmodellen im Maßstab 1:22,5 aufwarten. Umrahmt von Blumen werden die Zugkompositionen am Samstag, 28. April, von 9 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 29. April, von 11 bis 17 Uhr, zum Tag der offenen Tür bei der Gärtnerei Längle in Dunningen auf mehr als 30 Quadratmetern ihre Runden drehen. Zu den vorgestellten Fahrzeugen gehören eine Schienenbuskombination, wie sie ähnlich lange Zeit in den 1960er- und 1970er-Jahren im Kinzigtal unterwegs war, das Modell einer einst in Villingen beheimateten V200-Diesellokomotive sowie die Modell-Schwesterlok der letzten auf der Strecke Schramberg- Schiltach eingesetzten Lokomotive in blau-beigem DB-Kleid, die nach einem Sturz in die Schiltach Ende der 1980er-Jahre des vergangenen Jahrhundert bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte. Zudem sind am Wochenende weitere auch historische Zugzusammenstellungen unterwegs, die sich so niemals begegnet wären – vom Versorgungszug der Insel Wangerooge bis zum Windhoff-Cargosprinter der Deutschen Post.