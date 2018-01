Schramberg Jung und Alt sollen sich wohlfühlen

Schramberg-Tennenbronn. "Ich will ein Tennenbronner werden", bekannte Lutz Strobel in einem ersten Interview unserer Zeitung gegenüber. Um dieses Ziel zu erreichen, tourt er, der die Stelle des hauptamtlichen Ortsvorstehers zum 1. Januar angetreten ist, von Sitzung zu Sitzung, stellt sich den Vereinen und Organisatoren vor, nimmt jede Gelegenheit zum persönlichen Gespräch wahr – und wenn es in der Warteschlange im Supermarkt ist.

"Mir war und ist immer bewusst, eine Gemeinde, eine Ortschaft weiterzuentwickeln, geht nur im Miteinander", schreibt er im Tennenbronner Anzeiger. Dort hat er auch Aufgaben skizziert, die er angehen möchte.

Die Liste umfasst unter anderem: Bauplätze schaffen, leer stehenden Wohnraum aktivieren und die Infrastruktur stärken. Konkret nennt er beispielsweise eine der Herzensangelegenheiten der Tennenbronner: die Projektierung des "Krone"-Areals. Dabei gelte es, die Denkmalschutzbestimmungen zu beachten und die Überlegungen aus der Bürgerschaft aufzugreifen.