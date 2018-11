Schramberg Jung und Alt gemeinsam auf "Bären"-Bühne

Drei Wochen vor der Premiere gab es für die Theaterspieler der Kolpingsfamilie eine erste wichtige Hauptprobe: Vor Familienangehörigen und dem Helferumfeld zeigten sie an diesem Sonntagnachmittag, was sie bisher eingeübt haben. Jeder war laut Ankündigung darauf fokussiert, bis zu diesem Tag den Text auswendig zu können, um nicht mit dem Rollenbuch auf der Bühne stehen zu müssen.

Diese erste Hauptprobe zeigte, dass sich die Laienspieler auf einem guten Weg befinden. Dass bei dieser Probe kräftig gelacht wurde, beweist wieder eine gute Auswahl des Theaterstücks. Nun gilt es, das Erlernte noch zu verfeinern.

Den Feinschliff bekommt das Stück in der letzten Woche vor der Premiere auf der Bärenbühne, denn erst dann können die Proben in der Originalkulisse stattfinden. Das Publikum ist in diesem Jahr Zaungast beim Um- und Einzug von Eugen Maier bei seinem Sohn Jürgen. Mit finanzieller Unterstützung seines Vaters Eugen hat dieser ein Reihenhäusle gekauft, das er zusammen mit seiner Frau Karin bewohnen möchte und in dem er dem Vater ein lebenslanges Bleiberecht gewähren will. Beim Einzug lernen die Maiers ihre neuen Nachbarn Hilde und Eberhard Häfele kennen, die mit Mutter Hermine zusammenleben, um sich das teure Seniorenheim zu sparen. Hoch geht es auf jeden Fall her, bei Umzug, Einzug und Kennenlernen, nicht nur der neuen Umgebung.