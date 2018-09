Schramberg Jugendliche testen ihre technischen Fertigkeiten

Viel Spaß hatten die Jugendlichen auch bei der Schreinerei Graf. Dort konnten sie ihr eigenes Möbelstück anfertigen. Wer schnell genug war, hatte sogar noch Zeit, ein eigenes Spiel herzustellen.

Gleich zwei Tage konnten die Teilnehmer bei Kern-Liebers einen Ausflug in die Metallwelt machen. Unter anderem lernten die Jugendlichen, selbst eine CNC-Maschine zu programmieren und die Abläufe zu verstehen.

Gemeinsam mit den Auszubildenden der MS-Schramberg lernten die Jugendlichen dort, wie Magnete hergestellt werden und wo diese überall zum Einsatz kommen. In die spannende Welt der Magnettechnik konnten die Teilnehmer zudem bei Brugger Magnetsysteme eintauchen. Magnetisch und gleichzeitig praktisch war das Motto an zwei Workshoptagen.

Auch beim Bewerbertraining der Kreissparkasse bekamen die Teilnehmer viele Antworten auf ihre Fragen zu Bewerbung und der Suche nach einem Traumjob.

Bei der Schweizer Electronic AG konnten die Jugendlichen schnuppern, wie die Auszubildenden in der Lehrwerkstatt arbeiten. Unter Anleitung wurde ein Stifthalter aus Stahl angefertigt.

Während der Gestaltung eines eigenen Browsergames lernten die Teilnehmer bei Hitcom New Media erste Schritte der Web-Programmierung.

Beim Ausflug in die Welt der Schrauben bei Heco konnten die Jugendlichen entdecken, was die Welt zusammenhält. Während einer Betriebsbesichtigung erfuhren sie nicht nur, wie Schrauben produziert werden, sondern wurden am Ende noch selbst zum "Schrauber".

"Abtauchen" konnten die Teilnehmer beim Workshop von Hansgrohe. Nachdem sie bei der Entwicklung eines neuen Projekts unterstützen konnten, ging es anschließend zum Duschtest.

Gemeinsam mit den Fachleuten aus der Lehrwerkstatt durften bei Junghans Microtec in Seedorf die Jugendlichen ausprobieren, wie eine CNC-Maschine funktioniert und wie man diese programmiert. Am Ende stellten sie ihr eigenes Mühlespiel her.

Ob ein Gabelstapler nur mit Luft betrieben werden kann, das prüften die Teilnehmer beim Bau eines eigenen Gabelstablers zusammen mit Auszubildenden der Trumpf Laser GmbH.

Bei der Firma Engeser fanden die Jugendlichen heraus wo überall Hightech-Kabelhülsen zum Einsatz kommen.

Zum Abschluss der Woche mit vielen unterschiedlichen Einblicken besuchten alle Teilnehmer gemeinsam das Porsche-Museum in Stuttgart.