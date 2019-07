Schramberg Jugendliche gestehen Zerstörung im Krankenhaus

Eingestiegen seien sie zunächst durch eine enge Luke des früheren Lüftungsbereichs. Später wurden weitere Zugangsmöglichkeiten geschaffen, indem Türen und Fenster aufgebrochen wurden. Nach der Berichterstattung über die Vorfälle seien Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen und die Ermittlungen seien vorangekommen. Letztlich hätten sich die Jugendlichen aber gestellt.

Ob diese die Verwüstungen nun selbst aufräumen, müsse mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden, so Kaufmann. "Die Jugendlichen sind jedenfalls bereit, das Ganze – unter Anleitung – zu beseitigen", sagt er. Die Höhe des Schadens lasse sich indes kaum schätzen.

Zwei Aluminiumtore ehemaliger OP-Säle gestohlen

So weit, so gut: Die Gruppe betont aber felsenfest, dass sie nichts gestohlen habe. Daher war offenbar noch eine weitere Tätergruppe im Spiel – schließlich wurden zwei Aluminiumtore ehemaliger OP-Säle gestohlen. Auch mehrere Schränke aus hochwertigem Material seien entwendet worden, so Kaufmann. "Das ist eine andere Hausnummer", lautet seine Einschätzung. Die Jugendlichen könnten das nicht getan haben, da sie weder Fahrzeug noch Führerschein hätten. Es spreche also alles dafür, dass dort andere Täter – aller Voraussicht nach überörtliche – im Spiel seien. Daher werde weiter ermittelt, beispielsweise, ob es in der Umgebung ähnlich gelagerte Fälle gebe. Diese zweite Tätergruppe zu ermitteln, dürfte aber sehr schwierig werden, so der Polizeibeamte.