Schramberg Jugend soll mit ins Boot geholt werden

Schramberg-Sulgen. Mit der Veränderung der Gemeindeordnung im Jahr 2015 traten laut Mitteilung weitreichende Veränderungen Inkraft, die die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen an der Kommunalpolitik deutlich stärken. Jugendliche sollen bei Planungen und Vorhaben, die ihr Interesse berühren, beteiligt werden.

In Schramberg geschieht die Beteiligung nach dem sogenannten Schramberger Weg. Dabei soll das Thema Jugendbeteiligung laut Mitteilung vor allem in den Schulen, zusammen mit der Schulsozialarbeit und den Lehrern, aufgegriffen werden, um herauszufinden, welche Themen Schüler beschäftigen. In verschiedenen Workshops befassen sich die Schüler mit Themen wie Mobilität, Freizeitangeboten und Einkaufsmöglichkeiten.

Die Ergebnisse aller Schulen werden dann am 26. Januar beim Jugend-Neujahrsempfang präsentiert. Eingeladen sind alle Jugendlichen und Schüler aus Schramberg von zwölf bis 21 Jahren.