Schramberg Jugend bietet musikalischen Querschnitt

Schramberg (lh). Rund 60 Kinder und Jugendliche der Musikschule Schramberg präsentierten am Sonntag den zahlreichen Besuchern in der Aula des Gymnasiums ein musikalisches Klangerlebnis, das kontrastreicher nicht hätte sein können.

In seiner Begrüßung sagte der stellvertretende Musikschul-Vorsitzende Arkas Förstner augenzwinkernd, Oberbürgermeister Thomas Herzog werde sich bestimmt ärgern, weil er gerade in der sächsischen Partnerstadt Glashütte weile und so den Besuch des Nikolaus verpasse.

2018 sei ein besonderes Jahr für die Musikschule Schramberg. Bei der Gründung vor 60 Jahren sei Elvis Presley nach Deutschland gekommen, um seinen Wehrdienst abzuleisten. Er wie auch die Beatles sängen heute nicht mehr, aber die Musikschule sei immer noch sehr aktiv. Bisher habe es viele spektakuläre Auftritte und Konzerte gegeben. Über 660 Schüler hätten in der Musikschule geübt und musiziert. Dass die Kinder und Jugendlichen ein Instrument erlernen könnten, dafür leisteten viele Personen im Hintergrund ehrenamtliche Arbeit, hob Förstner hervor. Hierzu gehörten auch die minutenschnellen Umbauarbeiten auf der Bühne, die zwischen den Beiträgen immer wieder erforderlich waren. Nach der festlichen Eröffnung durch das Blechbläser-Quintett Funny Five mit der Fanfare "Air in Echo" boten das Streicher-Vororchester und die Kleine Streicherle mit "Merrily we Roll Along" ein harmonisches Klangerlebnis.