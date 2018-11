Schramberg Jubiläum lässt Blick auf die Zukunft zu

Zwei stimmgewaltige Sänger stimmten das Kyrie und Gloria aus der südamerikanischen "Missa Criolla" an. Sie begleiteten ihren Gesang auf der hellen Charango und der Gitarre, während die beiden anderen Musiker am Keyboard und an der Trommel agierten. Die Gottesdienstbesucher erlebten bei diesen Gesängen eine Echtheit und Ursprünglichkeit, die sie in der Tiefe der Seele berührten.