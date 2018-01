Schramberg Johannes Grimm kandidiert nicht mehr

Schramberg (zeg). Wie Grimm auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt, wird er bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 24. Januar, nicht mehr antreten. "Ich habe den Vorsitz im Dezember 2013 übernommen. Damit bin ich seit über vier Jahren an der Spitze des Ortsverbandes. In diese Zeit fallen ein komplettes Set an Wahlen. Es beginnt mit der Kommunalwahl, den Europawahlen, der Landtags – und der Bundestagswahl. Dazu kommen mehrere Großveranstaltungen. Da ist einiges an Organisation zu bewältigen. Hinzu kommen noch weitere Termine", erläutert Grimm. Nun wolle er aus gesundheitlichen und familiären Gründen "etwas kürzer treten". Kommunalpolitisch hat die CDU unter seiner Leitung prägende Akzente gesetzt, beispielsweise mit dem Format "Schramberg im Wandel – Zukunft gestalten". Die Schulcampus-Diskussion sei schwierig gewesen. "Aber Politik ist eben auch Diskussion. Wenn das nicht mehr der Fall ist, wird es gefährlich." Grimm: "Kommunalpolitisch bleibe ich weiter aktiv und vernehmbar."

Die Mitgliederversammlung im "Kreuz" (Oberreute) beginnt um 19.30 Uhr.