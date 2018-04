Schramberg Jobmesse JamS bietet Jugendlichen Zukunft

Schramberg - Kürzlich starteten die Abitur- und Abschlussprüfungen in Baden-Württemberg. Doch welche Möglichkeiten bieten sich Jugendlichen nach ihrem Schulabschluss? Diese Frage beantworteten auch dieses Jahr wieder über 44 Aussteller auf der Schramberger Jobmesse "JamS" (Job and More Schramberg).