Schramberg Job-Karte wird zum Erfolgsmodell

Auch Oberbürgermeister Thomas Herzog sah den Verlust als eine Investition in die Zukunft, mit der Kaufkraft in Läden der Region gehalten werde. Als "super Gemeinschaftsaktion" von Stadt, Bauhof und HGV lobte er die kurzfristige Anschaffung der Bänkle, mit denen Schramberg in Grün aufblüht. So fiel die Entlastung des Vorstands einstimmig aus, wie auch die Wahlen der Vorsitzenden Kirsten Moosmann und ihres neuen Stellvertreters Jens Krön. Als Kassierer wurde Wolfgang Flaig bestätigt und Tobias Haas für den bei der Volksbank ausgeschiedenen Udo Schlipf.