Schramberg Joachim Weisser und Daniel Müssigmann holen sich Titel

Wie bereits vor einem Jahr angekündigt, wartete der Verein diesmal mit einer Neuheit auf. Im hinteren Bereich der Halle geriet eine acht Meter mal vier Meter große Voliere in den Blickfang, in der sich mehrere Sittiche tummelten und sich sichtlich wohlfühlten. Hierfür hatten die Züchter das Jahr über in zahlreichen Arbeitseinsätzen circa zwei Dutzend Einzelelemente aus Aluminiumrahmen und Drahtgitter zusammengebaut. Dadurch ist es möglich, je nach Bedarf Voliere in vielerlei Größen aufzubauen. Sie können auf Wunsch auch an andere Vereine verliehen werden. Die Resonanz der Besucher war durchweg positiv. Sie verbanden ihren Rundgang durch die Ausstellung mit einem Verbleib zum Mittagessen. Andere verweilten bis in die Nachmittagsstunden und genossen bei Kaffee und Kuchen die Atmosphäre in der heimeligen Halle, während es draußen leicht schneite.

Unermüdlich drehte sich das Glücksrad und bescherte Glückspilzen allerlei Vesper und Süßes zum Naschen. Reger Betrieb herrschte auch auf der Empore bei der Vogelbörse und in der Bastel- und Malecke, in der sich der Nachwuchs gut aufgehoben vorkam und mit Schere und Malstift kreativ wirkte.

Eine gute Figur gaben gefiederten Genossen auch bei den Preisrichtern ab, die Höchstwertungen vergaben.