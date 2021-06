1 In der früheren Ausstellungshalle des Autohauses Hils läuft derzeit schon der Innenabriss. Auf dem Gelände will Aldi einen Verbrauchermarkt bauen.Foto: Wegner Foto: Schwarzwälder Bote

Kommunales: Bebauungsplan für Aldi-Markt auf dem Hils-Gelände soll noch dieses Jahr fertig werden

Aus eins mach zwei: Der Bebauungsplan Aichhalder Straße – im Gehrn – B 462 wird in zwei Tranchen aufgespalten. Der Bereich um das frühere Autohaus Hils, dort will Aldi einen Markt bauen, soll in einen eigenen Plan überführt werden.

Schramberg. Gegen dieses Vorhaben der Stadtverwaltung regte sich zumindest im Ausschuss für Umwelt und Technik kein Widerspruch, so dass der Gemeinderat am kommenden Donnerstag dieser Änderung verbindlich zustimmen dürfte.

Grund für die Aufspaltung (wir berichteten) ist, dass der Bebauungsplan im größeren Gebietsanteil vor allem auch wegen der Komplexität des Lärmgutachtens durch verschiedenste Anforderungen deutlich länger brauchen würde, im Bereich des künftigen Markts aber alles eigentlich schon klar ist.

Auch von der Straßensituation sieht Stadtplaner Bent Liebrich keine Probleme, so werde kein Kreisverkehr und auch keine Ampel erforderlich, um das Fahrzeugaufkommen in diesem Bereich zu steuern. Auch die Auf- und Abfahrten seien umsetzbar, "wir sind auf dem Stand, dass gebaut werden könnte, wenn Baurecht vorhanden wäre," so Liebrich. Der Flächennutzungsplan sei geklärt.

Hinsichtlich dessen hatte die Raumordnungsbehörde für die Nutzungsform Einzelhandel in diesem Bereich einst Bedenken angemeldet gehabt, und auch der Regionalverband hatte diese Ansicht geteilt, weil das Gebiet keinen Vorrang für den "zentrenrelevanten Einzelhandel" besitze und damit dem Ziel der Raumordnung widerspreche. Aufgrund dessen waren weitere Prüfungen unternommen worden, die bereits im Januar 2018 "zu einem positiven Ergebnis" geführt hätten.

Gute Versorgungsfunktion

Ein Gutachten der GMA zur Potenzialanalyse von 2016 sah trotz der Randlage "eine gute Versorgungsfunktion für den Stadtteil Sulgen", da der geplante Markt zwischen größeren Wohngebieten liege.

Laut dem Gutachten würden von den Discountern vor allem Standorte bevorzugt, die eine gute Erreichbarkeit mit dem motorisierten Individualverkehr aufwiesen und ein Angebot von 80 bis 120 Stellplätzen böten.

Für den geplanten Markt, so Liebrich, seien alle Fragen geklärt von der Gebäudehöhe her, die Pflanzgebote, die schalltechnische Untersuchung, das Maß der baulichen Nutzung, die Eingriffs- Ausgleichsfinanzierung, die Schallemmission, und auch der Hochwasserschutz – so wurde in diesem Bereich im Frühjahr bereits ein aufgeweiteter Kanal für den benachbarten Gehrnbach gebaut.

Der geplante Lebensmitteldiscounter sehe auf einer kleinen Entwicklungsfläche, sei ein konkretes Vorhaben, so dass eine solitäre Betrachtung möglich – und in der Abwägung auch anders zu sehen sei, führte Liebrich aus. Vom naturschutzrechtlichen Ausgleich her sei dies bislang ein Innenbereich ohne Bebauungsplan. Von daher erfolge die Bilanzierung auf der Basis des Status quo – sprich diese sei wahrscheinlich dort nicht notwendig.

Ob die Stadt dann auch weiterhin den Bebauungsplan mache oder der Investor, sollte Jürgen Kaupp (CDU) wissen. Ein solches Verfahren eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird beispielsweise in Waldmössingen angewendet – dort möchte Norma am Ortsausgang Richtung Winzeln einen Verbrauchermarkt bauen.

"Wir sind schon weit im Verfahren drin, sind dann wir selbst schneller", antwortete Liebrich. "Unser gemeinsames Ziel sollte sein, dass das Vorhaben so schnell wie möglich umgesetzt werden kann." Wenn der Gemeinderat jetzt die Abkoppelung beschließe, so Liebrich auf Nachfrage von Kaupp weiter, werde der Fachbereich Umwelt und Technik den Entwurf vorbereiten. Dazu gehöre auch noch ein Lärmgutachten, das alles im September im Gemeinderat vorgestellt werden soll. Anschließend folge die öffentliche Auslegung, sodass der Satzungsbeschluss noch im Dezember dieses Jahr erfolgen könne. "Wenn es schneller geht ist das in unserem Sinne, aber was mit öffentlicher Auslegung passiert, das können wir nicht beeinflussen, wir wissen nicht, welche Stellungnahmen eingehen", sagte der städtische Abteilungsleiter.

Andere Zeitschiene

Wenn jetzt der Markt herausgenommen werde – die Fläche umfasst genau das von Aldi erworbene Gebiet, bedeutet das nach Liebrichs Worten aber nicht, "dass die Restfläche nicht weiterbearbeitet wird, dies steht aber in einem anderen zeitlichen Zusammenhang."