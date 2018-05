Schramberg Jetzt kommt der Anbau doch noch

Nach Bihlmaiers Worten erfolge die Zuordnung des Neubaus im hinteren Kindergartenbereich, so werde am wenigsten in das vorhandene Gebäude und den bestehenden Außenbereich eingegriffen. Es erfolge im Anbau eine Erweiterung um einen Gruppen- und WC-Bereich sowie einen Schlafraum. Aufgrund von mehr Kindern müsse die im bestehenden Gebäude untergebrachte Küche erweitert werden. Dies soll durch eine Spülküche geschehen, die dort untergebracht werden soll, wo bereits entsprechende Wasser- und Abwasseranschlüsse vorhanden sind. Das sei im bisherigen Lager, das künftig im Elternsprechzimmer eingerichtet werde, dieses ziehe dann in den Neubaubereich um. Neu soll es nach Bihlmaiers Worten zudem eine Schmutzschleuse zum Garten geben. Es habe sich, so Andreas Krause von der Abteilung Hochbau der Stadt, im Lauf der Jahre gezeigt, "dass dies Sinn macht".