Schramberg Jetzt auch per Facebook immer informiert

Ein unverhoffter Stau, eine Tempo-30-Zone in Tennenbronn oder Videos, Bilder und Texte von der Fasnet: Solche Themen können nun in Sekundenschnelle per Handy, Tablet oder PC abgerufen werden.

Und so geht’s: Einfach bei Facebook die Seite Schwarzwälder Bote Schramberg mit "Gefällt mir" markieren – und schon kommen die wichtigsten Nachrichten aus Schramberg und den umliegenden Orten im Handumdrehen direkt aus der Redaktion.