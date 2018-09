Schramberg Jeder hat das Recht, nein zu sagen

Rückmeldungen

Das zeigten aber auch Rückmeldungen der Besucher im Gästebuch. "Die Themen haben vieles angeregt und des sind dabei gute Gespräche entstanden", hielt eine Gruppe der Lebenshilfe Rottweil fest. Ein Werkstattbeschäftigter schrieb: "Die Würde des Menschen ist unantastbar, egal ob gesund oder behindert. Jeder hat das Recht, ›nein‹ zu sagen."

Unterstützt wurde die Organisation der Wanderausstellung durch den Diözesancaritasverband und Aktion Mensch. In der Ansprache und der Begleitung der Zielgruppe arbeitete Theresia Werner mit dem Inklusionsprojekt GIEB und seinen Partnern zusammen. Die Menschen mit Lernschwierigkeiten wurden durch die geschulten Begleiter mit ihren Fragen nicht alleine gelassen. Vielfach konnten sie aber auch aufgrund der Hilfen und der anregenden Gestaltung sich auch selbstständig über Fragen der Sexualität und Selbstbestimmung kundig machen.

Auch andere Besucher nutzten bei den öffentlichen Terminen wie bei den Open-Air-Kino-Abenden die Gelegenheit, sich von der Ausstellung sensibilisieren zu lassen. "Die Ausstellung hat sehr viel Lob für ihre ansprechende Gestaltung und ihre Passgenauigkeit für die Belange der Zielgruppen erhalten", zieht Theresia Werner selbst ein positives Fazit. Sie war damit ein wichtiger Beitrag dazu, den betreuten Menschen ein Gespür für ihre Rechte zu geben. Manches, was in der Ausstellung gelesen oder gehört wurde, werde vielleicht erst nach einiger Zeit ins Bewusstsein kommen oder Gesprächsthema werden. Einige der Themen werden auch in das sexualpädagogische Konzept der Stiftungs-Behindertenhilfe eingearbeitet, das laut Mitteilung bis zum Ende des Jahres erarbeitet wird.