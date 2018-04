Schramberg JamS: Auch Gastronomie mit dabei

Die Unternehmen stellten jungen Menschen mehr als 100 Berufe und Ausbildungsgänge vor und informierten umfassend. Wie jüngst bei der Hauptversammlung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) der Kreisstelle Rottweil bekannt wurde, lag die Zahl der Azubis in der Gastronomiebranche in Baden-Württemberg im Vorjahr bei 6161. Das reiche bei weitem nicht, um den Bedarf zu decken. So war es wohl kaum Zufall, dass mit den renommierten Luxus-Hotels Barreis aus Baiersbronn und dem "Öschberghof" aus Donaueschingen erstmals die Gastronomie mit zwei Messestände vertreten war und um beruflichen Nachwuchs buhlte. Tanja Broegger, Leiterin des Mitarbeiter-Büros des "Barreis", verriet auf Anfrage, dass sie ein Fazit erst nach ein paar Monate ziehen könne. Das "Barreis" sei noch in der glücklichen Lage, seine Ausbildungsplätze belegen zu können. Allerdings müsse hierfür deutlich mehr getan werden, als noch vor zehn oder 15 Jahren. Das gehe auch anderen Betrieben in ihrer Branche so, wusste Broegger.

Beim Rundgang durch die Messestände in der Festhalle, im Foyer, in der Pausenhalle und auf dem Schulhof gab es selbst bei "Stammgästen" immer wieder etwas Neues zu entdecken. Beim Felgenhersteller BBS aus Schiltach blitzte und flackerte es in vielen Farben aus einer Aluminiumfelge. In diese hatten Auszubildende einen funktionsfähigen Computer eingebaut. Gerne drehten die neugierigen Jugendlichen dann noch eine Runde im Fahrsimulator.

Bei den Schreinereien Armbruster und Flaig werden Produkte zwar auch mit High-Tech-Maschinen hergestellt. Trotzdem bleibt die Handarbeit nicht auf der Strecke. Ausbildungsinteressierte bereitete es gehörigen Spaß, nach kurzer Anleitung mit dem Handhobel den Füßen für einen Stuhl den "Feinschliff" zu verpassen.