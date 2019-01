Schramberg Jammern gilt nicht

Angekündigt ist ein philosophischer Abend über das Leben, das Lachen, die Fantasie und dem Spaß daran, den Menschen ein Lachen zu schenken. Denn wenn du denkst, dass du arm dran bist, bedenke eins: Was heute ­Kevin ist, war früher der Heinz.

Die vergangenen 30 Jahre hat die Gier diesen Planeten langsam zu einem Ort gemacht, an dem die Angst vorm Tod mehr Gewicht hat als der Spaß am Leben. Wir haben uns die Welt von der dunklen Seite der Macht wegnehmen lassen.

Aber jetzt bricht der un­glaubliche Heinz auf und erobert sie mit seinem unwiderstehlichen Humor wieder zu­rück. Denn er glaubt an die Macht der Lachkraft und die heilende Wirkung problem- be­freiter Lach-Zonen. Aber er nimmt laut Ankündigung kein Blatt vor den Mund, um die Kotzbrocken unserer Zeit an den Pranger der Lächerlichkeit zu stellen. Ein Blick zurück, ohne auf die Nostalgie-Drüse zu drücken. Denn: Früher war nicht besser, sondern ist nur länger her, und man kann sich nicht mehr so gut dran erinnern…