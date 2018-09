Schramberg "Jambo Mambo" zur Begrüßung

Schramberg-Waldmössingen. Vergangene Woche startete die Schule für 25 Erstklässler an der Grundschule in Waldmössingen. Dieser erste Schulvormittag begann mit einer Feier in der Kirche, in der sich die neuen Erstklässler mit ihren Eltern, Verwandten und Lehrkräften der Grundschule versammelten.