Schramberg Jahrgang in bester Feierlaune

Trotz des beachtlichen Alters trommelten sich die Jahrgänger schon Mitte Juni auf dem Fohrenbühl im Landhaus Lauble zu einem gemeinsamen Mittagessen zusammen, ehe der gemeinsame Kaffee im Lauterbacher Käppelehof ausgeschenkt wurde. "Das war natürlich nur die Eröffnung", sagt das Ehepaar Schneider lachend, ehe es vom nächsten Programmpunkt Ende Juli erzählt: ein Kurztrip nach Breisach.

Um auch auf den weniger mobilen Teil der Gruppe Rücksicht zu nehmen, entschieden sich die Organisatoren für einen Tagesausflug. Doch was sich Tagesausflug nennt, muss nicht wie ein solcher daher kommen: Nach der gemeinsamen Abfahrt an der Waldmössinger Kirche ging es direkt Richtung Breisach am Rhein, wo die vierzehnköpfige Reisegruppe zunächst die Ravennaschlucht besichtigte.

Das schmale und steile Seitental des Höllentals, durch das sich der wilde Bach Ravenna seinen Weg bahnt, bot eine einzigartige Kulisse, ehe sich ein Museumsbesuch voller Edelsteine und Kuckucksuhren anschloss.