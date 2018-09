Schramberg Jahrgänger feiern in Hamburg

Danach blieb Zeit zum Bummeln, bevor am Abend das Musical "König der Löwen" oder das Cabaret in Schmidts Trivoli besucht wurde. Am Sonntag besuchten die Frühaufsteher den Fischmarkt, eine Hafenrundfahrt schloss sich an. Gegen Mittag besuchte die Gruppe die Miniaturwelt in der Speicherstadt. Auf drei Ebenen gibt es dort besondere Landschaften, Städte, ein Flughafen, Eisenbahnen, Bergwerke und vieles mehr zu bewundern. Alle waren von dieser großartigen Ausstellung begeistert.