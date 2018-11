Schramberg Jahr 2019 ist geprägt von Investitionen

In der Sitzung des Waldmössinger Ortschaftsrats stellte Geschäftsführer Peter Kälble vom Eigenbetrieb Stadtwerke die Neukalkulation der Abwassergebühren für 2019 vor. Bei der Berechnung seien drei wesentliche Bereiche entscheidend gewesen.

Die Summe aller Aufwendungen (Zinsen, Betriebskosten, Abschreibungen) sei im Zeitraum von 2015 bis 2019 lediglich um rund 34 000 Euro auf rund fünf Millionen Euro gestiegen. Positiv auf die Neukalkulation hätten sich Überschüsse aus den Vorjahren bei der Schmutzwassergebühr von 340 000 Euro sowie eine leicht gestiegene Abwassermenge ausgewirkt. Andererseits hätte der Fehlbetrag bei der Niederschlagswassergebühr von 124 000 Euro aus den Vorjahren berücksichtigt werden müssen.

Das Planjahr 2019 sei geprägt von hohen Investitionen. Circa 6,2 Millionen Euro bedeuteten Rekord, nachdem in den vergangenen vier Jahren höchstens zwei Millionen Euro investiert worden seien. Geschuldet sei dieser hohe Betrag vor allem dem Neubau des Kanals im Baugebiet Schoren-Süd in Sulgen und der Sanierung des Faulturms auf der Kläranlage in der Talstadt, schilderte Kälble.