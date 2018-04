Schramberg Interessante Woche mit vielen Erkenntnissen

Schramberg. Im Rahmen des Bogy-Praktikums am Gymnasium Schramberg haben die Schüler der Klassenstufe 10 auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, in ein Berufsfeld hineinzuschauen und sich so für ihre Zukunft zu orientieren. Ob im sozialen, technischen oder wirtschaftlichen Bereich – das Interesse der Schüler ist breit gefächert. Einige der Schüler wurden vor Ort besucht und nach ihren Tätigkeiten und Erfahrungen befragt.

In seiner Freizeit zeichnet er gerne, jedoch hat er keine bestimmen Motive. Auf seinen Zeichnungen ist "alles mögliche" zu sehen, deshalb und durch sein Interesse an der Architektur bewarb sich Tobias Rapp (16 Jahre) für sein Praktikum bei Rapp und Bihlmaier Architekten in Schramberg. Zu Beginn seiner Praktikumswoche bekommt er erklärt, was ein Baugesuch ist und seine daraus folgende Wochenaufgabe ist, eine Zeichnung für ein mögliches Haus selbst zu erstellen. Bei Betrachtung seiner Zeichnung wird klar, dass dies keine einfache Arbeit ist. "Das ist nichts, was man mal so schnell auf ein Blatt zeichnet, da braucht es gewisse Vorarbeit, Geduld und auch Fingerspitzengefühl", betont er. Neben ihm auf dem Schreibtisch liegen seine ersten Skizzen. "So fing alles an, da hab ich mir aufgezeichnet, was ich überhaupt für Räume brauche", dann habe er sich eine Skizze davon angefertigt. "Jetzt zeichne ich das Ganze ins Reine." Allerdings müsse man das heutzutage nicht mehr alles von Hand anfertigen, denn bei den vorhandenen technischen Fortschritten gebe es schon Computerprogramme, um solche Zeichnungen anzufertigen, erklärt Tobias. Später einmal Architekt zu werden, kann er sich durchaus gut vorstellen. Jedoch möchte er zunächst einmal eine Ausbildung machen.

"Später Fotografin zu werden, kann ich mir gut vorstellen." Bei einem Fotoshooting im Kindergarten helfen, die Blenden und das Licht richtig platzieren, Bilder bearbeiten, digitalisieren oder ausdrucken. Unter anderem diese Tätigkeiten, die Fotografen ausführen, schaut Larissa Haberstroh (15 Jahre) sich im Rahmen ihres Bogy-Praktikums im Fotostudio Kasenbacher an. "Die Shootings in den Kindergärten waren echt toll", erklärt sie im Gespräch, "jedoch kommt es im Kindergarten nicht nur auf das Fotografieren an sich an, denn auch die Kleinsten müssen bei Laune gehalten werden". Im Gespräch wird deutlich, dass ein Fotograf nicht immer die einfachsten Umstände hat, um Fotos zu machen und es manchmal ganz schön viel Einfühlungsvermögen verlangt, vor allem bei Kindern. "Eine Freundin, die ihr Praktikum ebenfalls hier absolvierte und begeistert war, und mein Hobby – das Fotografieren – brachten mich auf die Idee"