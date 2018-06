Schramberg Intensives Proben mit Bronze belohnt

Mit leichter Verspätung durften sich die beiden Gruppen aus Waldmössingen beim Leistungswettkampf in Bronze beweisen. Die Aufgabe begann damit, die Wasserversorgung zum Fahrzeug aufzubauen, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem Erkunden der Lage durch den Gruppenführer, musste der erste Brand gelöscht werden, welcher durch eine Fallklappe an einem Baugerüst simuliert wurde. Nach dem Fall der ersten Klappe, war von einer Person im ersten Obergeschoss auf dem Gerüst ein Hilferuf zuvernehmen.

Die verletzte Person musste nach dem Anlegen des Rettungsknotens über die Steckleiter gerettet werden. Während die Person von einem Trupp gerettet wurde, begann ein zweiter Trupp mit dem Aufbau einer weiteren Wasserleitung zur Brandbekämpfung. Dieser wurde ebenfalls durch eine Fallklappe an dem Baugerüst simuliert. Nach sechs Minuten wurde die Übung mit "Brand aus" erfolgreich beendet.

Alle zwölf Kameraden erhielten ihr Abzeichen in Bronze, welches nach dem großen Festumzug im Festzelt überreicht wurde.