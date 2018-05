Schramberg Instrumenten-Diebe ins Ausland abgetaucht?

Der Einbruch geschah am 14. August in den frühen Morgenstunden. Drei Täter drangen damals in das Musikgeschäft ein und entwendeten mehr als 50 Instrumente, überwiegend Saxofone und Klarinetten, sowie Zubehör.

"Bereits der logistische Aufwand zum Transport hochwertiger Musikinstrumente in dieser Stückzahl deutete auf eine professionelle Vorgehensweise hin", erläutert Revierleiter Jürgen Lederer.

Hinweise ergeben sich bei Fahrzeugüberprüfung