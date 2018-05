Schramberg Inspiriert vom Rhythmus der Natur

Schramberg. An zwei Tagen in der Woche tauscht Attilio Andreotta seinen Platz in der Eisküche oder hinter der Verkaufstheke mit den Wiesen und Wäldern in der Umgebung. Dort ist er auf der Suche nach Zutaten für seine Eiskreationen. Erstmals verarbeitet der "Rino"-Inhaber in dieser Saison beispielsweise Kamille und Melisse. Inspiriert vom Rhythmus der Natur stellt er auch Löwenzahn- und Tannenspitzeneis her.

Eis-Klassiker wie Schokolade oder Vanille ständig verfeinern und Neues ausprobieren – diesen Anspruch lebt Andreotta mit seinem achtköpfigen Team jeden Tag. Dafür besuchte er im vergangenen Winter gleich drei internationale Fachmessen und drei Fortbildungen. Bei einer solchen Veranstaltung in Rimini hat er die Liebe zur Maulbeere entdeckt. Diese Powerfrucht bezieht er direkt aus Italien und will sie in den kommenden Wochen ebenfalls zu Eis verarbeiten.

Auch wenn’s die "Rino"-Fans kaum glauben mögen: "Ich habe bei den Kursen Tipps bekommen, wie ich das Schokoladeneis noch geschmackvoller hinbekomme", sagt Andreotta. Wie das im Detail aussieht, verrät er aber nur seiner Tochter Chiara, 27, – der zukünftigen Chefin im "Rino".