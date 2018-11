Schramberg Insgesamt 24 416 Liter Blut gespendet

Der DRK Ortsverein möchte sich bei all den Spendern, auch im Namen der Notfallpatienten, bedanken. In diesem Zusammenhang ist auch das gute Ergebnis der Blutspendeaktion in der Festhalle Sulgen zu sehen. Zu der Aktion am 29. Oktober in der Festhalle Sulgen kamen 227 Spendenwillige. 16 Personen durften aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Ader gelassen werden. Insgesamt wurden somit 211 Blutkonserven gefüllt. Die Zahl der Erstspender lag mit 25 Personen weit über dem Durchschnitt. Das örtliche DRK ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Die nächste Gelegenheit zur Blutspende ist voraussichtlich am Donnerstag, 3. Januar, in der Arthur-Bantle-Halle Hardt.