Schramberg Initiatoren von Erfolg überrascht

Wanderungen

Die erste Wanderung an Pfingsten 1959 führte vom Kornelli-Hof mit Musik zum Schützenhaus in der Berneck und über das Gasthaus Bahnhof auf dem Tischneck zurück zur Bachwirtschaft. Über viele Jahre wurde an Pfingsten gewandert, bei Regen auch nur bis zum Auerhahn. Dort fand im Juli 1961 das erste Fest mit Hammellauf mit "mehreren Hundert Besuchern aus nah und fern" statt.

Weitere Waldfeste wurden mit dem Schützenverein oder den Geflügelzüchtern beim Oberen Remsbauern veranstaltet (heute Harmonie-Festplatz). Ab 1965 stellte der Kornelli-Hof den Festplatz für Fußballspiele und ab 1970 für "Unterhaltungswettbewerbe" der dann vier Bürgervereinigungen.

Den Schopf am Kornelli-Hof bauten Zimmerleute und Helfer des Vereins "mit Plänen und Genehmigung", wie Bernhard Fleig betonte; später wurde eine Wasserleitung gegraben. Die Feste waren so erfolgreich, dass man der Gemeinde für den Schulbau 600 D-Mark und für das Freibad 1000 D-Mark spenden konnte. Arbeitseinsätze für die 83 Mitglieder gab es auch, wenn Höfe nach Bränden wieder aufgebaut wurden oder Geröll nach einem Erdrutsch zu beseitigen war.

Wegen hoher Auflagen für die Ausstattung von Festzelt und Küche fand seit 2012 kein Waldfest mehr statt.