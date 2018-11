Schramberg. Eine Informationsveranstaltung zur Gemeinderatswahl bietet die Freie Wählervereinigung Schramberg am Mittwoch, 14. November, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Adler in Tennenbronn an. Eingeladen sind alle Bürger, Mitglieder der Freien Wähler und Interessenten (selbstverständlich auch fraktionsübergreifend), die sich für Gemeinderatsarbeit interessieren. Laut Mitteilung kann aus erfahrenem Munde gehört werden, was ein Gemeinderat oder Ortschaftsrat so macht, welcher Arbeitsaufwand dahinter steckt und welche Voraussetzungen ein Bürger mitbringen sollte, um in den Gemeinderat gewählt zu werden.