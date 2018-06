Schramberg (sw). Nicht nur einen Europameister-, sondern jetzt auch einen Weltmeistertitel darf Franceso Infantone führen, nachdem sich der 56-Jährige jüngst bei der "Offenen Weltmeisterschaft" in Villingen-Schwenningen für Kickboxen und Kung Fu, veranstaltet von Kado Germany erneut in seiner Altersklasse mehrere Titel geholt hat. Infantone betreibt in Schramberg eine Pizzabäckerei – kann aber mehr als nur dies, wie er bereits mehrfach bewiesen hat. Mit ihm waren auch seine beiden Schüler Hakan Cicedal aus Schramberg und Andy Kurz aus Manila in Schwenningen erfolgreich. Insgesamt erreichten sie jeweils den ersten Platz in ihren jeweiligen Gewichtsklassen, zwei Mal gab es zweite Plätze und als Mannschaft kamen sie auf einen dritten Rang.Besonders stolz ist Infantone auf einen ersten Platz beim Showkampf mit Schwert. Seine Kickbox-Fähigkeiten stellt Infantone übrigens auch bei der Fernsehshow "Das Supertalent 2018" vor. Zusammen mit seinem 15-jährigen Sohn will er Dieter Bohlen und den Rest der Jury mit einer Kickbox-Show überzeugen.