Schramberg Industrie im Museum kommt

Schramberg. Dafür genehmigte er 188 000 Euro außerplanmäßige Mittel. Wie die anderen Teile (Gläsernes Auto, "VHS öffnet Türen", "Komm, ich zeig Dir meine Welt", Wirtschaftsdialoge") umgesetzt werden, werde in den Haushaltsberatungen für 2019 entschieden. Die Verwaltung solle aber jetzt schon beginnen, Sponsorengelder für die Projekte einzuwerben.

Museumsleiter Carsten Kohlmann und Arkas Förstner von "Fön Design" stellten das Ausstellungskonzept noch einmal ausführlich vor. Auch das "Spannungsverhältnis Arbeitgeber – Arbeitnehmer" sei ein Thema in der Ausstellung, ging Kohlmann auf eine entsprechende Frage von Stadtrat Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) ein.

Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht) startete die Aussprache mit einem Bündel von Fragen: Wie kam es zu diesem Thema? Wohin soll sich das Gesamtkonzept für das Stadtmuseum entwickeln? Warum müssen man jetzt so schnell die Konzeption der Ausstellung verabschieden und mit außerplanmäßigen Mitteln finanzieren? Und müsse man das Industriethema wirklich so in den Vordergrund stellen? Es solle im Übrigen auch nicht so sein, dass der den meisten Raum in der Ausstellung bekomme, der am meisten sponsere.