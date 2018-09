Schramberg In Waldmössingen pulsiert die Luft

Schramberg-Waldmössingen (lh). Was wäre ein großes Dorffest ohne Musik? Bei "Waldmössingen pulsiert" wird es an beiden Tagen da an nichts fehlen und für jeden Geschmack etwas auf die Ohren geben. Ein besonderes Erlebnis kündigt sich mit der Open-Air-Puls-Party an, die am Samstag, 22. September, ab 18 Uhr im Magazin 17 im Industriegebiet Webertal steigt.