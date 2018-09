Schramberg In sechs Gruppen die Heimat entdeckt

Schramberg. Schon bei der Begrüßung durch Oberbürgermeister Thomas Herzog standen auf dem Tisch im Rathaus zahlreiche Leckereien. Die sonst in Vereinen und Hilfseinrichtungen für andere Mitbürger Tätigen waren eingeladen und konnten hier einfach mal zugreifen und sich verwöhnen lassen.

Mitarbeiter der Freiwilligenbörse und des Juks³ hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Ehrenamtlichen aus allen Stadtteilen einen schönen Nachmittag zu bieten. Und der Oberbürgermeister freute sich über die vielen Mitbürger, die ihren Ehrenamtstag zu einem gemeinsamen Erlebnis machen wollten. Landfrauen, Kolpingfamilien, Musiker, Sänger, Frauenbeirat, Helfer der Stiftung, der Feuerwehr, von DRK, HGV, Altenwerk und Weltladen füllten zwei Busse zu einer Tour nach Tennenbronn. Dort teilten sich die Gäste in sechs Gruppen auf, um nach einer kleinen Rundfahrt das Freizeitangebot im südlichen Stadtteil zu erkunden. Eine Gruppe schaute sich das Tennenbronner Gewerbe näher an und besuchte das Unternehmen "Paloma", Zulieferer für Wohnmobilhersteller, an der Weiherhalde. Dort zirkelte ein CNC-Zuschneider passgenau den Zuschnitt für Matratzenbezüge aus den vorgelegten Stoffbahnen. Vorgestellt wurden auch "Bruker + Günter Drehteile", die Schreinerei Moosmann und die Gastgeschenk-Schreibgeräte, mit denen man "aus dem Schneider" ist. Etwas weiter Richtung Schwarzenbach hatten sich überwiegend Frauen in den Kräutergarten von Anita Aberle-Schwenk gewagt. Mit der Kräuterpädagogin wurden Kräuter aus Garten und Wiese für ein individuell abgestimmtes Kräutersalz gesammelt.

An der Wiesenbauernmühle zeigte Bauer Anton Grießhaber mit Tochter Carina den Weg vom Korn zu Mehl, den viele Bauern wegen der Trockenheit schon früh beschreiten mussten. Einige Schritte weiter oben im Kurpark übten sich die ehrenamtlichen Spieler in der Spiellandschaft zur "eleganten Version von Minigolf" und dem Fußball-Billard.