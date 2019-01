Schramberg "In der Summe war es ein gutes Jahr für mich"

Schramberg-Tennenbronn. In einem früheren Gespräch antwortet Strobel auf die Nachfrage, weshalb er nicht schon früher auf diese Stelle kandidiert habe: "Interesse hatte ich schon an dieser Tätigkeit, nur irgendwie habe ich das nicht konsequent durchgezogen."

Fast ein Jahr später hat es geklappt und nun ist Lutz Strobel Ortsvorsteher in Tennenbronn. Um es schon mal vorweg zu nehmen, Strobel fühlt sich hier im Ort wohl. Inzwischen hat er zahlreiche Kontakte zu Bürgern geknüpft. Dazu sagt Strobel: "Diese Kontakte sind wichtig. Die Menschen kommen und fragen mich. Jeder erhält meine Zusage, dass er eine Antwort bezüglich seiner Angelegenheit erhalten wird. Genau das ist es auch, was die Tennenbronner von einem Ortsvorsteher erwarten. Zuhören, sich der Sache annehmen und dann, sobald die Angelegenheit mit den betreffenden Stellen besprochen ist, eine Antwort zukommen zu lassen. Und das nicht am Telefon. Sondern jede und jeder Fragende erhält eine schriftliche Antwort. Das gehört sich so", sagt Strobel im Gespräch.

Wird der Ortsvorsteher gefragt, an was er sich zum Beginn seiner Tätigkeit in Tennenbronn gerne erinnert, kommt die Antwort prompt. Ziemlich spontan fallen ihm mehrere Dinge ein. Zunächst zeigt er sich glücklich darüber, dass er schon Wochen vor seinem Amtsantritt von Thomas Ernst "an die Hand genommen wurde", um noch im November und Dezember die Verhältnisse kennen zu lernen.