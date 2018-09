Schramberg In Berlin ist einfach "alles cool"

Nach einer Nacht Berliner -Luft war der große Tag gekommen: Um 16 Uhr startete am Freitag das Bürgerfest. Auf dem roten Teppich schritten die Schramberger mit rund 4000 anderen geladenen Gästen in das Schloss Bellevue.

Sie wurden von Dutzenden von Kellnern mit Häppchen und Getränken empfangen, bevor Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender die Begrüßung übernahmen. Das Motto lautete: Zusammenstehen. "In Zeiten, in denen immer öfter von den dunklen Wolken gesprochen wird, von Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft und Verrohung der Sprache, von Ressentiments und Fremdenfeindlichkeit, da wollen wir ein anderes Zeichen setzen, ein Zeichen gegen Spaltung und für Zusammenhalt", so Steinmeier. "Die Rede, die auch aktuellen Bezug auf den Vorkommnisse in Chemnitz nahm, war beeindruckend", so Tanja Witkowski.

Die Stimmung im und ums Schloss sei sehr gut gewesen, man sei schnell mit anderen Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland ins Gespräch gekommen und konnte neue Kontakte knüpfen. Und das Rahmenprogramm tat sein Übriges: Vom Klassik-Konzert bis zum Auftritt von Fußballstar Cacau war alles geboten.

Auffallend, so berichtet das Paar, seien die vielen und strengen Sicherheitsvorkehrungen gewesen.

Und nach so vielen "hohen Tieren", gönnte sich die Familie am anderen Tag noch einen Besuch bei echten Vierbeinern und schlenderte durch den Berliner Zoo.

Kurz vor knapp waren die Drei dann gerade rechtzeitig zum Schulstart im Lande.