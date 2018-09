Schramberg In 9:53 Minuten geht es für Martina Nagel hoch hinaus

Ihre Taktik, immer zwei Stufen auf einmal zu nehmen, konnte sie in Rottweil dann umsetzen. "Das hat perfekt geklappt", sagt sie im Nachhinein. Aber der Weg nach oben sei endlos, gibt Nagel lachend zu. "Man ist am Anschlag", sagt die 49-Jährige. Ihre Bedenken, dass auf dem Weg nach oben irgendwann die Oberschenkel schwer werden, haben sich nicht bestätigt. "Das war gar nicht der Fall", sagt sie. Überhaupt ist bei ihr alles glatt gelaufen: "Manche Läufer hatten Probleme mit der Luft. Das war bei mir nicht so", erzählt sie.

Während des Laufs war ihr ihre Zeit nicht präsent. Weil sie noch nie einen Treppenlauf mitgemacht hat, habe sie keine Einschätzung gehabt, welche Zeit gut oder schlecht ist. "Ich habe nur langsam gecheckt, dass ich die Schnellste war", sagt sie. Anfangs habe sie noch gedacht, die Profiläuferinnen seien in einer separaten Wertung. "Und es starteten ja auch noch Läuferinnen nach mir."

Am Ende war Nagel dann aber tatsächlich strahlende Siegerin. Einer der Organisatoren habe ihr später erzählt, dass auf Platz 2 die Deutsche Meisterin von 2017 und auf Platz 3 die amtierende Deutsche Meisterin gelandet sei. "Er meinte, ich soll mit dem Treppenläufen weitermachen", sagt Nagel. Sie überlegt sich, im kommenden Jahr tatsächlich bei der Deutschen Meisterschaft, die in Frankfurt ausgetragen wird, an den Start zu gehen. Bei einer Neuauflage in Rottweil will sie auf jeden Fall dabei sein.

Keinen Muskelkater nach dem Treppenlauf

Sich tiefer mit dem Thema Treppenlauf befassen möchte Nagel sich deshalb aber nicht. Sie setzt auch künftig auf ihre Grundfitness als Basis. Als Leistungssportlerin habe sie früher gezielt auf Wettbewerbe trainiert. Auch wenn sie heute immer noch bei kleineren Laufveranstaltungen – etwa dem Teamrun am Wochenende in Waldmössingen oder dem Schneiderrun in Tennenbronnn – dabei ist: "Ich mache Sport nur noch aus Freude an der Bewegung", sagt Nagel.

Sie ist noch immer sehr aktiv und treibt fast jeden Tag Sport. Mal geht sie nur 20 Minuten laufen, mal eine Stunde, sie geht regelmäßig schwimmen und radfahren –­ eben so, wie es ihre Zeit gerade hergibt.

Die Triathlondisziplinen sind noch immer ihre Steckenpferde. Ihre Leidenschaft gilt dabei ganz besonders dem Rennradfahren. "Am Wochenende mache ich gerne lange Touren durch den Schwarzwald", sagt Nagel. Auch da darf es gerne den Berg hoch gehen: "Das Flache mag ich nicht so", sagt sie lachend.

Muskelkater hatte Martina Nagel nach dem Treppenlauf übrigens keinen. Und auch die Anstrengung ist ihr während und nach dem Lauf nicht anzusehen. Sie strahlt auf allen Fotos – und wenn sie von ihrer erfolgreichen Premiere im Treppenlauf erzählt, kommt das Glitzern in ihren Augen zurück.