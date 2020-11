Schramberg Immer das Herz auf dem rechten Fleck

Bis zu seinem 99. Lebensjahr wohnte er noch in seinem Elternhaus in der Hauptstraße, bis es nach Stürzen und Brüchen ratsam wurde, in das "Spittel" umzuziehen. Der Jubilar ist zwar nicht mehr ganz so beweglich wie früher, aber geistig nach wie vor sehr rege. In der "Corona-Zeit" kann er an seinem Geburtstag nur seine Tochter und deren Partner empfangen und es soll auch noch eine andere Überraschung für den Jubilar geben. Und viele weitere Freunde, besonders aus der Fasnet seiner Heimatstadt, sind in Gedanken bei ihm.

Karl Kühnle wurde am 21. November 1920 als einziges Kind des Friseurmeisters Karl Kühnle (1878 bis 1945) und seiner Ehefrau Anna Barbara (1881 bis 1971) in Schramberg geboren. Sein Vater war 1906 nach Schramberg gezogen und eröffnete 1907 in der Hauptstraße 36 einen Friseursalon. In die beruflichen Fußstapfen der Väter zu treten war damals weitgehend normal, so dass auch Karl Kühnle den Beruf des Friseurs erlernte. Wie viele seiner Generation wurde er in der Zeit des Nationalsozialismus geblendet, aber durch das Erlebnis des Zweiten Weltkrieges für den Rest seines Lebens von politischen Irrwegen geläutert.