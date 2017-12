Die Irish-Folk-Band "Restless Feet" ist am Samstag, 16. Dezember, im Gasthaus Welschdorf in Hinterlehengericht zu Gast. Die Band aus Freiburg, die dieses Jahr unter anderem beim Stadtfest in Schramberg gespielt hat, bietet laut Ankündigung eine Mischung aus dem Sound von "The Pogues" und den "Dropkick Murphys". Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Foto: Veranstalter