Schramberg Im "Übungsgarten" schon viel Erfahrung gesammelt

Derzeit laufen Informationsveranstaltungen in der ganzen Gegend. Auch in Schramberg informierten die Vereinsvorsitzende Elisabeth Wahl und die beiden Vorstandsmitglieder Lioba Klausmann und Bernhard Lamprecht zahlreiche Interessierte im Gasthaus Schraivogel über die "Solidarische Landwirtschaft". Mit Begeisterung berichteten sie über die Entstehung des Vereins, über die verschiedenen Gemüsesorten, die im Jahreslauf angebaut werden, über die Organisation und die Ziele des Vereins. Einzelpersonen zahlen für die Mitgliedschaft einen Jahresbeitrag von 30, Familien entrichten 40 Euro. Für die Gemüsekisten, die für zwei Personen berechnet sind und ab Frühjahr jede Woche abgeholt werden können, fällt ein Monatsbetrag von rund 75 Euro an. Die Abnahme ist jedoch nicht Pflicht und von der Mitgliedschaft unabhängig.