Schramberg Im Ruhestand nach Santiago pilgern

1990 hat er dann die Leitung des damaligen Amts für Soziales, Jugend und Familie übernommen. Im Lauf der Jahre kamen aber immer mehr Aufgaben dazu: So leitet er seit der Umstrukturierung der Verwaltung im Jahr 2000 bis heute den Fachbereich Kultur und Soziales. Außerdem betreut er eine Reihe Dienstleistungen der Stadt: "Schulangelegenheiten, Schülerbeförderung und ÖPNV, Sport- und Kulturförderung, Vereinswesen und Zuschüsse" zählt das Organigramm des Rathauses auf. Neuen Aufgaben mit bürgerschaftlicher Beteiligung hat er sich gerne angenommen und diese mitgestaltet. So ist er beispielsweise von Anfang an Vorstandsmitglied beim Verein für kommunale Jugendarbeit und Bürgerengagement als dem Trägerverein des Juks3 und beim Bürgerbusverein.

"Dass das Juks mit seiner Jugendarbeit und den sozialpädagogischen Ferienprogrammen intensiver als andere Städte agiert, wirkt sich durch weniger Vandalismus und Jugendkriminalität positiv aus für Schramberg", stellt Kammerer fest.

Scheidender Fachbereichsleiter sieht Stadt auf gutem Weg

Zu seiner Zeit wurde die Mediathek eine Mustereinrichtung der Stadt, das "Stadtarchiv auf neue Beine gestellt", der Aufbau der Museen angeschoben, der Nachholbedarf an zeitgemäßen Sportplätzen wurde abgearbeitet. "In den vergangenen zehn Jahren hatte ich am meisten mit Schulen und Kitas zu tun", erzählt Kammerer. Als er bei der Stadtverwaltung anfing zu arbeiten, gab es die heutigen Rechtsansprüche noch nicht. "Die familienfreundliche Stadt war immer unser Ziel", erklärt er. Froh ist er, dass "sich die Armutslage in der Stadt durch die gute Arbeitsmarktlage etwas gebessert hat".

Die Stadt Schramberg sieht Kammerer nach all den Jahren auf einem guten Weg: "Wenn ich zum Beispiel an die Sanierungsgebiete und die Infrastruktur denke, aber auch die kulturellen und sozialen Angebote, so hat sich viel getan."

Schramberg sei ein guter Industriestandort mit vielen qualifizierten Arbeitsplätzen. Das bürgerschaftliche Engagement in der Stadt sei hoch, eine "Würdigungskultur" entstanden. "Ich wünsche mir, dass der Schulcampus ein erfolgreiches Projekt wird", bekennt er. Der Campus werde die Talstadt beleben und stabilisieren. "Auch die anderen Stadtteile brauchen einen guten Kern." Und er spricht sich vehement dafür aus, das Projekt voranzutreiben: "Schritt für Schritt, auch wenn die Gewerbesteuer mal nicht so sprudeln sollte".

Kammerer ist auch regionalpolitisch aktiv. Für den Wahlkreis Schwarzwald-Eschach ist er in den Kreistag gewählt und dort Vorsitzender der SPD-Fraktion. Und seit mehr als 20 Jahren ist er Mitglied im Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Regionalplanung und -entwicklung.

Kammerer, der immer noch in seinem Heimatort Dunningen wohnt, ist verheiratet und hat fünf erwachsene Kinder. Den Übergang zum Ruhestand will er radikal gestalten und etwas ganz anderes machen: Er wird sich auf den Jakobsweg mit dem Ziel Santiago in Spanien begeben. Was danach kommt, weiß er noch nicht genau. Das will er auf sich zukommen lassen. Auf jeden Fall werde er sich gesellschaftlich und ehrenamtlich weiter engagieren.