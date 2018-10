Schramberg Im Museum wird ein Stück Heimatgeschichte erlebbar

Anschließend ging es in die Räume des damaligen Tanzstudios "Aiple", heute "Dierstein", wo neben zahlreichen Erlebnissen aus Jugendjahren auch Erinnerungen an erste Tanzschritte erwachten, die in einem Cha-cha-cha-Mini-Tanzkurs von Jahrgängerin Regine Dold wieder aufgefrischt wurden. Daneben wurde im alten "Yearbook" geblättert und auch der Abi-Song von damals durfte laut Mitteilung nicht fehlen. Bei einem Büfett und interessanten Gesprächen verging die Zeit wie im Fluge. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die 40 Ex-Abiturienten über den Dächern Schrambergs.

Am Sonntag war dann Treffpunkt beim Oktoberfest der Stadtmusik, wo zwei ehemalige Stadtmusiker des Jahrgangs zu den Instrumenten griffen und beim Frühschoppen mitspielten.

Weitere Informationen: Der Schramberger Abi-Jahrgang 1993 trifft sich seit 25 Jahren regelmäßig am zweiten Weihnachtsfeiertag in Schramberg. Kontakt: E-Mail abi_1993@gmx.de