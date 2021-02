Schramberg Im Gersbach hopsen Pfrieme-Stumpe

"Wir haben etwa eine Stunde Programm", verrät Erzknappen-Vorsitzender Matthias Moosmann. Zu sehen sein werden einige neu einstudierte Videos sowie eine Art "Best of" aus Nummern von vergangenen Bällen. Die Erzknappen haben sich gesagt: "Irgendetwas müssen wir machen", so Moosmann, damit die Fasnet nicht ganz so trostlos werde.

Ebenfalls lobenswert: Eintritt wird für die Online-Show keiner verlangt. Stattdessen sind die Zuschauer dazu aufgerufen, für Lenny Weißer zu spenden.