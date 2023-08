„Unser Pilzkenner Nr. 1, Udo Schäfer, wurde zusammen mit einer Gruppe von interessierten und passionierten Pilzsucherinnen und Pilzsuchern heute Vormittag von einem Team des SWR begleitet“, teilt die Stadt Schramberg am Dienstagmittag mit. Der dabei entstandene Film komme heute Abend, Dienstag, 15. August, ab 18.15 Uhr in der Landesschau. Eingeplant sei er in dem Sendeteil Wetter so ab etwa 19 Uhr. „Wir sind gespannt“, so die Stadt.

Die nächste Pilzexkursion mit Schäfer findet am Donnerstag, 17. August, um 16 Uhr statt. Während der Exkursion wird er über die verschiedenen Aufgaben der Pilze in der Natur berichten sowie richtiges Sammeln und Zubereiten erläutern. Merkmale über essbar, ungenießbar oder giftig werden hervorgehoben. „Besonders durch die anhaltende Feuchtigkeit und die darauffolgende Wärme können die Teilnehmer eine große Artenvielfalt der Pilze bestaunen und kennenlernen, erläutert die Stadt das derzeit „beste Pilzwetter“. Alle gesammelten Pilze werden zum Abschluss kontrolliert.

Die Anmeldung ist möglich bis 12 Uhr am Veranstaltungstag bei der Abteilung Tourismus, Telefon 07422/29304 oder per E-Mail an tourismus@schramberg.de. Die Teilnahme an der Tour kostet für Erwachsene zehn Euro, für Kinder fünf Euro – die Zahlung erfolgt vor Ort in bar. Treffpunkt ist beim Beschenhof am Parkplatz Trimm-Dich-Pfad in Sulgen.