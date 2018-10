Schramberg Im Elsass reicht sich eine Genusskurve an die andere

Am Samstagmorgen starteten die Truppe in der Talstadt zu ihrer Jahresabschlussfahrt. Obertourguide und Organisator Klaus Schmälter tüftelte die Tagestour akribisch aus und führte die Truppe in gewohnt sicherer Weise durch die mit einigen Motorrad-Schmankerln gespickte Tour, was am Tourende von allen Teilnehmern mit großem Beifall honoriert wurde.

Der Start erfolgte am Hammergraben in Richtung Kinzigtal, über Schenkenzell durch das idyllische Reinerzautal mit den ersten Genusskurven. Durch die Schwarzwaldbäder Bad Rippoldsau, Bad Griesbach und Bad Peterstal verlief die Tour weiter ins landschaftlich schöne Nordrachtal. Die schmale Straße schlängelt sich an dem Flüsschen Nordrach entlang bis nach Zell am Harmersbach. Über Biberach ging die Fahrt dann laut Mitteilung ins Schuttertal und an der Landesgartenschau von Lahr vorbei nach Le Bord du Rhin und über den Rhein ins Elsass.

Bei Niedernai ging es – für jeden Biker ein Muss – in die Bergstrecken der Vogesen, was bei allen den Puls ansteigen ließ, den eine Genusskurve nach der anderen reihte sich an die andere. So ging es dann ständig auf und ab, bis die Gruppe ein einem typischen Elsässer Bergrestaurant auch die Spezialitäten der Region genießen konnte.