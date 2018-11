Schramberg Im betrieblichen Leben innegehalten

Schramberg. Junghans-Geschäftsführer Matthias Stotz bedankte sich bei den fünf Arbeitsjubilaren in einer Feierstunde im Hotel Drei Könige in Sulgen für ihre langjährige Treue. Es gebe nur wenig Anlässe, bei denen man im betrieblichen Leben innehalte, um Mitarbeiter in ganz besonderer Weise in den Mittelpunkt zu stellen, sagte Stotz. In diesem Jahr kämen bei Junghans insgesamt 140 Jubiläumsjahre zusammen. Stotz überreichte jedem der Jubilare eine Ehrenurkunde der Firma.

Klaus Staiger, der seit 40 Jahren in der Geißhalde arbeitet, erhielt zudem eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, unterzeichnet vom Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Diese überreichte ihm namens der Stadt Schramberg Oberbürgermeister-Stellvertreter Jürgen Winter.

Seit 25 Jahren arbeiten Angelika Braun bei Junghans, auf die gleiche Jahreszahl kommen Rosa Schwarzkopf, Ralf Kremann und Nadine Schumpp.