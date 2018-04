Schramberg Ihre Faszination hält weiter an

Schauspiel am Freitag im Bärensaal

Am kommenden Freitag, 27. April, steht beim Theaterring Schramberg im Bärensaal, 20 Uhr, das Schauspiel "Hildegard von Bingen, die Visionärin" von Susanne F. Wolf auf dem Programm. Am Samstag, 28. April, lädt der Katholische Deutsche Frauenbund ab 18.30 Uhr in die Heilig-Geist-Kirche zu einem Gottesdienst zum "Tag der Diakonin" ein, der seit 20 Jahren in Deutschland am Gedenktag der Heiligen Katharina von Siena begangen wird. Dieser Tag soll daran erinnern, dass der Diakonat für Frauen nach wie vor verschlossen ist. Der Katholische Deutsche Frauenbund tritt entschieden für seine Öffnung ein und damit auch für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche.

Das Gesamtprogramm "FrauenZeit – Mädchen- und Frauenwochen 2018", das vom Frauenbeirat der Stadt Schramberg seit Anfang März in Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern angeboten wurde, ist damit abgeschlossen.