Schramberg Ideen und Kritik sind erwünscht

Unter anderem werden folgende Themen diskutiert: Busverkehr in Schramberg – Wie komme ich eigentlich wo hin? Freizeitgestaltung in Schramberg – Was geht denn abends so? Wählen ab 16 – Bringt’s das überhaupt? Geschäfte/Einkaufsmöglichkeiten in Schramberg sowie der Schulcampus Schramberg.