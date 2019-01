Schramberg. Oberbürgermeister Thomas Herzog lädt zum Jugend-Neujahrsempfang ein. Dieser findet am Freitag, 25. Januar, von 15.30 bis 18 Uhr in der "Szene 64" statt. Unter dem Motto "Macht Euer Ding!" sind alle Jugendlichen aus Schramberg und alle Schüler der Schramberger Schulen im Alter von 14 bis 21 Jahren eingeladen. Unter anderem werden folgende Themen diskutiert: Busverkehr, Freizeitgestaltung in Schramberg, Einkaufsmöglichkeiten und der Schulcampus Schramberg. Für gute Stimmung sorgt die Band "Could be worse". Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Ziel der Veranstaltung ist es, die Interessen der jungen Schramberger in die Stadtentwicklung einfließen zu lassen und zu zeigen, wie jeder Einzelne auch aktiv mitmachen kann.