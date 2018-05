Schramberg "Ich mache euch alle fertig und mit dir fange ich an"

Um es gleich vorweg zu nehmen: Am Schluss der gut zweistündigen Verhandlung nahmen die Beiden ihren Einspruch zurück. Der 29-Jährige wurde zu einer Geldstrafe von 115 Tagessätzen zu je zehn Euro, der 28-Jährige zu 150 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt.

Und darum ging es: Gegen 2.45 Uhr ging im April 2017 bei der Polizei in Schramberg ein Anruf ein: Zwei Personen hätten an einem Haus an der Steige gegen die Tür getreten und diese beschädigt. Die Polizei rückte mit zwei Fahrzeugen und vier Polizisten ins "Mini-Kneipenviertel" an. Sie bekamen den Hinweis, dass die Übeltäter offensichtlich in einem Lokal verschwunden seien. Es stellte sich heraus, dass die zwei angetrunkenen Männer zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten, die zuvor im Bärensaal gefeiert hatte.

Sprung von der Terrasse