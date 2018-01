Schramberg Hund angefahren - Polizei sucht Halter

Gegen 18 Uhr war eine Autofahrerin von Hardt in Richtung Schramberg unterwegs. Auf Höhe des Schwabenhofes rannte ihr ein Hund vors Auto. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und erwischte das Tier mit voller Wucht. Der Hund blieb kurz stehen und rannte dann zurück in Richtung Schwabenhof.

An dem Pkw entstand Sachschaden. Welche Verletzungen der Vierbeiner erlitt, ist nicht bekannt. Der Hund ist etwa so groß wie ein Schäferhund und schwarz. Sein Besitzer konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Polizei sucht den Hundehalter. Hinweise an das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/2701-0.